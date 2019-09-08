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    Вс., 8 сентября 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Ищу способ весело провести время
    • Сегодня! HighMan Cегодня в 18:46 «Ответить»
      Привет. Ищу способ весело провести время. Я недавно переехал в новую квартиру. Живу один и каждый вечер ловлю одну лишь скуку.
      • New! Nake Cегодня в 19:23 «Ответить»
        Не знаю, что ты там ловишь, но я просто покупаю попкорн и смотрю фильмы со своей подругой.
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