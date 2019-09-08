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Форум: Женский форум
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Тема: У меня намечаются скучные выходные на даче
Форум:
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Тема:
У меня намечаются скучные выходные на даче
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Сегодня!
HighMan
Cегодня в 18:32
«Ответить»
Ребятки, у меня намечаются скучные выходные на даче. Всё по стандартам огородников. Не подскажите, как можно развлечься с помощью гаджетов? Хочу, чтобы у меня хотя бы вечер прошел как надо.
New!
Nake
Cегодня в 19:12
«Ответить»
Какой вечер, какие гаджеты?? Иди работай. Вставай рано утром, а ложись ранним вечером. Ты что туда, отдыхать приехал?
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Cегодня в 19:35
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Nake
Cегодня в 19:25
Ищу способ весело провести время
2
(1)
Женский форум
HighMan
Cегодня в 18:46
Nake
Cегодня в 19:23
У меня намечаются скучные выходные на даче
2
(1)
Женский форум
HighMan
Cегодня в 18:32
Nake
Cегодня в 19:12
Инвестиции в фондовый рынок.
9
Экономика, финансы, бизнес
kalinANNA
31.05.19 в 13:05
OrlovaOlyaaa
Cегодня в 18:53
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