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    Вс., 8 сентября 2019г.
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    Тема: У меня намечаются скучные выходные на даче
    • Сегодня! HighMan Cегодня в 18:32 «Ответить»
      Ребятки, у меня намечаются скучные выходные на даче. Всё по стандартам огородников. Не подскажите, как можно развлечься с помощью гаджетов? Хочу, чтобы у меня хотя бы вечер прошел как надо.
      • New! Nake Cегодня в 19:12 «Ответить»
        Какой вечер, какие гаджеты?? Иди работай. Вставай рано утром, а ложись ранним вечером. Ты что туда, отдыхать приехал?
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