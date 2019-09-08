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    Вс., 8 сентября 2019г.
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    Тема: Где можно купить фотоловушки?
    • New! Иннокентий 34 Cегодня в 15:41 «Ответить»
      Ребят, мы вот решили с друзьями собраться и пойти на охоту, ну а какая охота без фотоловушек, тем более ночью, поэтому мы решили купить пару штук, но пока правда не знаем где, может вы нам дадите совет?
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