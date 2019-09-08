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    Вс., 8 сентября 2019г.
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    Тема: Нужна большая сума денег
    • New! qwertyuyhyh Cегодня в 15:35 «Ответить»
      У меня буквально вчера случились небольшие финансовые неприятности, и поэтому теперь мне нужна большая сума денег, занять у меня к сожалению не у кого, потому как не имею богатых друзей, поэтому остается только кредит, вы не знаете где на выгодных условиях можно взять кредит?
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