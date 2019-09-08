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    Вс., 8 сентября 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Лекарство от сухого кашля
    • Сегодня! Albertik Cегодня в 09:46 «Ответить»
      Всем доброго дня! Хочу у вас спросить, какие лекарства вы принимаете, когда у вас сухой кашель. Мне, по моему, ничего не помогает. Народные средства тоже уже пробовал.
      • Сегодня! Сlamour Cегодня в 09:52 «Ответить»
        Вам, для начала, надо выяснить, от чего у вас кашель. А для этого, лучше сходить в больницу, а не заниматься самолечением. В последний раз, когда я с такой проблемой обращался к врачу, мне он выписал от сухого кашля Гербион, инструкцию по применению, посмотрите на этом сайте https://prikashel.ru/preparaty/instrukts...go-kashlya.html Мне помогло это лекарство.
        • Сегодня! Sashulya Cегодня в 09:57 «Ответить»
          Кстати, не всем помогает один и тот же препарат. Люди все индивидуальны и средства для их лечения надо подбирать каждому отдельно. Так что посетите вы врача, как вам советуют выше, и не мучайтесь.
          • Сегодня! Kozub Cегодня в 10:02 «Ответить»
            Самолечение ни к чему хорошему не приводит. Я вот, как-то купил это Гербион в аптеке от кашля и что?... Меня всего обсыпало и я чесался ужасно. Оказывается у меня аллергия на какой-то из компонентов этого лекарства. В общем вам только к спецам надо идти. Лучше, как лучше.
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