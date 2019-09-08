Не бойтесь вы так за воды, я тоже переживала, но как оказывается в большинстве случаев сами воды не отходят, обычно прокалывают пузырь, но даже, если они и отойдут, то с ребенком все будет хорошо, так как они все-равно не выйдут полностью и ребенку будет ещё чем дышать. Автор подробнее, как отходят воды у беременных, вы можете прочитать например здесь