Девочки, я уже на девятом месяце беременности и у меня начинается паника. Уже и родить с одной стороны быстрее хочется, так как тяжело ходить, а с другой стороны хочется оттянуть этот момент. Самое большее, чего я боюсь, так это, если у меня отойдут воды, а я этого не пойму, например буду в душе. И с ребенком не дай бог что-то случится. А как у вас все происходило?
Не бойтесь вы так за воды, я тоже переживала, но как оказывается в большинстве случаев сами воды не отходят, обычно прокалывают пузырь, но даже, если они и отойдут, то с ребенком все будет хорошо, так как они все-равно не выйдут полностью и ребенку будет ещё чем дышать. Автор подробнее, как отходят воды у беременных, вы можете прочитать например здесь https://[url]www.clubkid.ru/beremennost/...nnyh.html[/URL]