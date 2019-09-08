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    Вс., 8 сентября 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Близятся роды
    • Блуждающая Вчера в 22:08 «Ответить»
      Девочки, я уже на девятом месяце беременности и у меня начинается паника. Уже и родить с одной стороны быстрее хочется, так как тяжело ходить, а с другой стороны хочется оттянуть этот момент. Самое большее, чего я боюсь, так это, если у меня отойдут воды, а я этого не пойму, например буду в душе. И с ребенком не дай бог что-то случится. А как у вас все происходило?
      • New! Гелана Вчера в 22:14 «Ответить»
        Для того что бы не боятся нужно сходить на курсы по рождению ребенка, лично они мне очень помогли и я шла рожать со спокойной душой и уверенностью, что все будет хорошо, так и случилось.
        • New! Silena Вчера в 22:20 «Ответить»
          Не бойтесь вы так за воды, я тоже переживала, но как оказывается в большинстве случаев сами воды не отходят, обычно прокалывают пузырь, но даже, если они и отойдут, то с ребенком все будет хорошо, так как они все-равно не выйдут полностью и ребенку будет ещё чем дышать. Автор подробнее, как отходят воды у беременных, вы можете прочитать например здесь https://[url]www.clubkid.ru/beremennost/...nnyh.html[/URL]
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