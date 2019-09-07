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    Сб., 7 сентября 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Строительство
    • New! HighMan Вчера в 23:52 «Ответить»
      Здравствуйте. Недавно я приобрел себе хороший участок в черте города. Хочу немедленно начать строительство и успеть всё до холодов. У меня уже есть готовая бригада, осталось только найти строительные материалы. Самая главная проблема – это железобетон. Его недавно скупили с двух складов, так что сейчас я даже не знаю, где ещё в Воронеже можно приобрести этот материал?? Без него нет смысла начинать строительство.
      • New! Platon Вчера в 23:52 «Ответить»
        Привет. Я, конечно, не знаю, какой там у тебя объём строительства, но тебе нужно поторопиться. Сложно будет сбацать домик за такой короткий срок. Насчёт материала, ты просто плохо ищешь. Вот, смотри http://www.cmlt.ru/ads--rubric-337-goods...0-product-30226 , есть хорошие железобетонные блоки Цена приемлемая и количество на складе немеряное. Закупайся, а то тебя опять опередят)
        • New! HighMan Вчера в 23:56 «Ответить»
          Угу, вижу, огромное спасибо!!! Нужно прямо сейчас оформлять заказ. Да, знаю, времени почти не осталось, но я уверен, что успею)
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