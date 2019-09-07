Здравствуйте. Недавно я приобрел себе хороший участок в черте города. Хочу немедленно начать строительство и успеть всё до холодов. У меня уже есть готовая бригада, осталось только найти строительные материалы. Самая главная проблема – это железобетон. Его недавно скупили с двух складов, так что сейчас я даже не знаю, где ещё в Воронеже можно приобрести этот материал?? Без него нет смысла начинать строительство.
Привет. Я, конечно, не знаю, какой там у тебя объём строительства, но тебе нужно поторопиться. Сложно будет сбацать домик за такой короткий срок. Насчёт материала, ты просто плохо ищешь. Вот, смотри https://[url]www.cmlt.ru/ads--rubric-337...uct-30226[/URL] , есть хорошие железобетонные блоки Цена приемлемая и количество на складе немеряное. Закупайся, а то тебя опять опередят)