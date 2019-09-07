Ну-ка девочки и мальчики делитесь опытом, кто какие моторные масла предпочитает, купила наконец-то себе машину, Голф 4, не новый конечно, но пробег маленький совсем, и судя по состоянию машины не скрученный. Вот теперь ломаю голову, что туда залить.
Попробуй залить ROLF 5w-40 или 5w-30, там уже у мастеров уточни, я в свою Ауди GT 5w-40 лью, мне нравится. Не надо бегать доливку искать, потому что до замены оно не расходуется, и машинка работает как часы.
Спасибки, попробую Рольф, сейчас скрин сделаю, чтоб не забыть название, когда в сервис приеду. Главное, чтоб там оно было, и ли они не начали навязывать что-то свое. Я вот не люблю, когда просишь одно, а тебе начинают предлагать другое.
Ну да, такое часто бывает. Особенно когда девушка приезжает, тут же пытаются втюхать что-нибудь подороже. Нужно просто с умным видом настаивать на своем. Мол я все без вас знаю, не пудрите мне мозги.))