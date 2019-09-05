Недавно наша компания купила одно здание и скоро там начнется ремонт. Оказалось, что гидроизоляция подвала там сделана не самым лучшим образом и крайне желательно её переделать. Кто-то знает недорогую фирму, которая занимается гидроизоляцией подвалов?
Старайтесь найти фирму, которая уже давно работает и вызывает доверие. А то если доверить гидроизоляцию фундамента каким-то халтурщикам, то ничего хорошего из этого не выйдет и потом опять придется её переделывать.
Если хотите действительно качественную гидроизоляцию подвала, то на специалистах нельзя экономить не в коем случае. Также многое зависит от используемых гидроизоляционных материалов, на них тоже желательно не экономить.