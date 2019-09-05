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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Гидроизоляция подвала
    • New! bomckal Cегодня в 17:01 «Ответить»
      Недавно наша компания купила одно здание и скоро там начнется ремонт. Оказалось, что гидроизоляция подвала там сделана не самым лучшим образом и крайне желательно её переделать. Кто-то знает недорогую фирму, которая занимается гидроизоляцией подвалов?
      • New! nedaxib Cегодня в 17:18 «Ответить»
        Старайтесь найти фирму, которая уже давно работает и вызывает доверие. А то если доверить гидроизоляцию фундамента каким-то халтурщикам, то ничего хорошего из этого не выйдет и потом опять придется её переделывать.
        • New! kofeek Cегодня в 17:43 «Ответить»
          Если хотите действительно качественную гидроизоляцию подвала, то на специалистах нельзя экономить не в коем случае. Также многое зависит от используемых гидроизоляционных материалов, на них тоже желательно не экономить.
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