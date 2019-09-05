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    Чт., 5 сентября 2019г.
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    Тема: Смартфон на подарок
    • Сегодня! Nikas Cегодня в 13:17 «Ответить»
      Какой смартфон можно подарить девочке 15 лет? У племянницы скоро день рождения, хочу подарить телефон новый, на какую модель обратить внимание?
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