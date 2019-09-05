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    Чт., 5 сентября 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Болит зуб
    • Сегодня! SashaBel Cегодня в 12:32 «Ответить»
      посоветуйте хорошего врача стоматолога
      • Сегодня! MsAlina Cегодня в 13:12 «Ответить»
        стоматологическая клиника в которую я хожу называется «ГлавВрач») отличные врачи и вообще персонал) оборудование все новое, высокий уровень услуг, так что рекомендую) по ценам на мой взгляд все нормально, но прайс можете на сайте найти)
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