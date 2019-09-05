Так уж вышло, что возникла необходимость получить консультацию. Я
поискала, поспрашивала у своих знакомых. Мне посоветовали Елену
Малькову. Она еще ведет клуб «Дерзкое мероприятие». Прежде чем
решиться посещать ее консультации для руководителей, решила сходить
на заседание клуба. http://www.malkova.com/ Мне понравилось. И была
еще на двух встречах, получив на консультациях нужные мне
рекомендации. Но все-таки больше мне понравился клуб для
руководителей. Отличная площадка, где можно обсудить общие проблемы
и пути решения с людьми в такой же ситуации, как и я. Слышала, что у
Елены еще есть различные узкоспециальные консалтинговые проекты, но
пока не интересовалась этой темой.