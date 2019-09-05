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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Помощь руководителям бизнеса
    • New! Mary13 Cегодня в 10:56 «Ответить»
      Так уж вышло, что возникла необходимость получить консультацию. Я
      поискала, поспрашивала у своих знакомых. Мне посоветовали Елену
      Малькову. Она еще ведет клуб «Дерзкое мероприятие». Прежде чем
      решиться посещать ее консультации для руководителей, решила сходить
      на заседание клуба. http://www.malkova.com/ Мне понравилось. И была
      еще на двух встречах, получив на консультациях нужные мне
      рекомендации. Но все-таки больше мне понравился клуб для
      руководителей. Отличная площадка, где можно обсудить общие проблемы
      и пути решения с людьми в такой же ситуации, как и я. Слышала, что у
      Елены еще есть различные узкоспециальные консалтинговые проекты, но
      пока не интересовалась этой темой.
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