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    Тема: Ребята, а что там с bitcoin ?
    • Сегодня! Samara12 Cегодня в 09:41 «Ответить»
      Ребята, а что там с bitcoin ? Я с этой работой вообще замотался. Мне сказали, что это уже вчерашний день. Ну так что там, стоит его менять или переходить на другие валюты?
      • Сегодня! HighMan Cегодня в 10:11 «Ответить»
        Я вообще не понимаю, откуда вы берете этот бред про bitcoin? Вы что гуглить разучились?? Открой поисковик, прочитай первый сайт и убедись, что биток развивается! Да, курс упал, но это далеко не для всех главный показатель. В общем ты понял меня. Гугли и не создавай бесполезные темы. Вот кошелек для обмена btc wallet. Постарайся не загубить биточек.
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