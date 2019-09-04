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    Ср., 4 сентября 2019г.
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    Форум: Форум сексуального общения
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    Тема: Интимные игрушки
    • New! Артик Cегодня в 22:14 «Ответить»
      Ребята, хочу новых ощущений в сексе. Поговорил с подругой - она тоже не против экспериментов. Что посоветуете попробовать из секс игрушек, чтоб были классно обоим?
      • New! ANNAC Cегодня в 22:22 «Ответить»
        Начните с простого - с ролевых игр. Можно купить одежду для этого и придумать себе сценарий на романтический вечер. Думаю, вашей девушке это понравится.
        • New! Torpeda Cегодня в 22:29 «Ответить»
          Артик, думаю, что вам нужно вместе с подругой выбирать то, чем хотите развлекаться в постели. Ведь может у вас с ней будут разные предпочтения. А так вместе посмотрите ассортимент секс шопа http://extase69.ru/ Пофантазируйте и обсудите выбор, а тогда заказывайте. Советовать сложно - вкусы даже на такие интимные предметы у людей разные.
          • New! Lordnast Cегодня в 22:34 «Ответить»
            Я наручники покупал и маску для жены - у неё такая сексуальная фантазия была. Но особо нам ничего не понравилось из этих сексуальных игр. Если хочется чего-то особого - включаем красивые порнофильмы и тогда получаем полный кайф.
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