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    Ср., 4 сентября 2019г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Можно ли разводить ПВА водой?
    • New! AnnaBurcova Cегодня в 18:13 «Ответить»
      Добрый день всем. Скажите, пожалуйста, можно ли разводить ПВА водой. Клеем долго не пользовались и он немного загустел, видимо неплотно закрыли емкость. Раньше уже пробовал разбавлять водой, но клей слабо клеил потом. Растворителями пользоваться не хочется, так как клей используется ребенком для поделок. Хотелось бы, чтобы ПВА оставался безвредным составом.
      • New! NastyuhaMal Cегодня в 18:48 «Ответить»
        Да, водой разбавлять можно, но ее добавлять надо очень и очень мало, т.к. клей, как в вашем случае потеряет свои клеящие качества. Допускается добавление воды максимум 10% от количество клея - на 100г клея всего 1- г воды, и это максимум. В идеале добавлять всего 5%, чтобы ПВА клеил хорошо. Подробнее про разбавление смотрите тут: https://kraskaguru.ru/klej/poklejka/chem-razbavit-pva.html. А вообще ПВА можно купить новый, так и проще и результат гарантированный будет.
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