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Почему нужно выбрать облачную бухгалтерию?



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Можно начинать работу прямо в данный момент. Человеку нужно всего лишь пару минут, чтобы сделать настройку профиля под собственные задачи и цели. Клиент сразу же получает 20 Гб под файловые базы. Обычные инструкции дадут возможность быстро перенаправить собственные данные.



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Простой и удобный личный кабинет



Можно своими руками создать базы 1С, а также настраивать права доступа. При желании можно изменить тарифный план в любой момент. Разрешается управлять выделенными ресурсами, а также формировать документацию на оплату. Клиенту не потребуется тратить собственное время на звонки оператору. Всё можно сделать в тот момент, когда человеку нужно будет. Данных возможностей не имеется ни у кого на рынке. Достаточно будет заполнить заявку, и специалист свяжется с клиентом и рассчитает стоимость услуг.