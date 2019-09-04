Здравствуйте. Являюсь заведующей детской поликлиники и у нас сейчас на стадии завершения ремонт... Так вот, суть в чем, прораб, который делает ремонт со своей бригадой предложил установить в каждый кабинет приточный клапан 125, чтобы был всегда свежий и хороший воздух. Идея сама хорошая, тем более они стоят недорого и деньги из бюджета выделены будут, но я вот про клапаны совсем ничего не знаю и не разбираюсь в этом. Подскажите пожалуйста, наш главный строитель говорит правду и стоит такие штуки заказать?