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    Ср., 4 сентября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Приточный клапан
    • New! ola88 Cегодня в 10:32 «Ответить»
      Здравствуйте. Являюсь заведующей детской поликлиники и у нас сейчас на стадии завершения ремонт... Так вот, суть в чем, прораб, который делает ремонт со своей бригадой предложил установить в каждый кабинет приточный клапан 125, чтобы был всегда свежий и хороший воздух. Идея сама хорошая, тем более они стоят недорого и деньги из бюджета выделены будут, но я вот про клапаны совсем ничего не знаю и не разбираюсь в этом. Подскажите пожалуйста, наш главный строитель говорит правду и стоит такие штуки заказать?
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