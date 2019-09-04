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    Ср., 4 сентября 2019г.
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    Тема: Посоветуйте хороший новостной сайт.
    • Сегодня! sakurKAR Cегодня в 10:07 «Ответить»
      Подскажите, пожалуйста. хороший ресурс с круглосуточным ежедневным обновлением новостей политики, бизнеса, финансов и т.д., чтобы постоянно быть в курсе реальных положений дел в мире и государстве.
      • Сегодня! bagirDEN Cегодня в 10:18 «Ответить»
        Вот отличный источник новостей https://luganews.ru , в последнее время смотрю только здесь. Привлекает удобное меню , актуальная и подробная подача новостной информации, максимально объективной и без цензуры
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