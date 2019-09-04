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    Ср., 4 сентября 2019г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Где взять займ без процентов
    • Сегодня! gany Cегодня в 07:32 «Ответить»
      Подскажите, где можно быстро взять займ без процентов и без страховки. Есть такие организации где не кинут или нет.
      • Сегодня! domovoi2580 Cегодня в 07:48 «Ответить»
        Ну это вы загнули, как это кинут. Там не кидают, там пользуются тем, что никто не читает договор, где есть и скрытые комиссии и ненужная страховка и еще много всего за что вы платить будете. Займ без процентов это нормальная практика. Только выбирать нужно грамотно и читать все внимательно. Вот тут об займах много интересного найдете, а заодно и список организаций посмотрите, которые занимаются этим видом деятельности. Я считаю, что займ без процентов — это нормально, хотя могут быть и другие мнения.
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