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    Ср., 4 сентября 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Южная жизнь
    • busina Вчера в 21:24 «Ответить»
      Хочу поехать на юг России отдохнуть и посмотреть как там протекает жизнь у людей, подскажите какой город или курорт лучше выбрать?
      • Amiran Вчера в 21:36 «Ответить»
        Южная жизнь для меня тоже интересна, я ездил отдыхать на курорт в Краснодарский край информацию о котором я узнал на сайте south.life, там очень много полезной информации о южной России, курортах и и нтересных местах, советую ознакомиться.
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