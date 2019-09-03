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    Форум: Форум по интересам
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    Тема: Высадка помидоров
    • Сегодня! Kasеhura Cегодня в 15:16 «Ответить»
      Вопрос к знающим людям: как правильно выращивать помидоры - какой сорт брать и нужно ли в начале делать рассаду или можно сразу высаживать их прямо в грунт?
      • New! Adorana Cегодня в 17:16 «Ответить»
        Лично мы всегда высаживаем без всяких рассад сразу в грунт - так гораздо быстрей и на результат совершенно никак не влияет
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