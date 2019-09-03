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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Бизнес-приложение.
    • New! Karasoff Cегодня в 13:26 «Ответить»
      Хочу найти грамотных специалистов, в сфере IT-услуг, если не ошибаюсь именно так это и называется. Меня по большей части интересует, можно ли с помощью прототипирования более скажем прозрачнее увидеть, как будет выглядеть и работать моё бизнес-приложение.
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