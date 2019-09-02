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    Пн., 2 сентября 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Черные точки
    • Сегодня! Tatiana89 Cегодня в 18:57 «Ответить»
      Хочу от них избавиться.
      • Сегодня! conscience Cегодня в 19:25 «Ответить»
        Так обратитесь к косметологу. Мне достаточно посещать данного специалиста один раз в два месяца и у меня нет ни черных точек ни прыщей на лице. Мне удалось найти данного специалиста на этом портале: https://krd.docdoc.ru/doctor/kosmetolog.
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