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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Какими кэшбэк-сервисами вы пользуетесь.
    • New! lansMILA Cегодня в 17:50 «Ответить»
      В последнее время привыкла практически все покупки делать в интернете, тем более, что можно еще и кэшбэк после покупок получать.Вот только хочу найти максимально надежный сервис, чтобы не было проблем с начислением кэшбэка и выплатами. Если можно, оставьте ссылку на хороший сервис.
      • New! polyanYUL Cегодня в 17:53 «Ответить»
        Давно предпочитаю покупки в интернете, поэтому пользовался уже не одним кэшбэк-сервисом, но вот уже чуть больше года назад зарегистрировался на GetBacker https://getbacker.ru , условия на сайте понятные, кэшбэк всегда получаю быстрее, чем на других сервисах, список магазинов вполне устраивает. Вообщем, рекомендую.
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