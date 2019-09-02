В последнее время привыкла практически все покупки делать в интернете, тем более, что можно еще и кэшбэк после покупок получать.Вот только хочу найти максимально надежный сервис, чтобы не было проблем с начислением кэшбэка и выплатами. Если можно, оставьте ссылку на хороший сервис.
Давно предпочитаю покупки в интернете, поэтому пользовался уже не одним кэшбэк-сервисом, но вот уже чуть больше года назад зарегистрировался на GetBacker https://getbacker.ru , условия на сайте понятные, кэшбэк всегда получаю быстрее, чем на других сервисах, список магазинов вполне устраивает. Вообщем, рекомендую.