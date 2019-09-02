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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Игры, какие сейчас популярные?
    • Сегодня! Kenchik Cегодня в 15:02 «Ответить»
      Игры, какие сейчас популярные? Интересуют именно многопользовательские. Дело в том, что играю я редко и это игры офлайн, за игровыми новостями не слежу, но тем не менее мне захотелось поиграть во что-то онлайн. Так бы сказать для разнообразия. Их сейчас столько развелось, что даже не знаю с чего начать.
      • New! HighCra Cегодня в 17:32 «Ответить»
        Тут трудно что-то посоветовать, так как каждому свое, это дело вкуса. Популярных многопользовательских игр сейчас так много, что если их перечислять, то на это уйдет сутки-двое. Вот я например играю в РАСТ и ПУГН, но они на любителя, надо попробовать что бы понять подойдет ли тебе или нет.
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