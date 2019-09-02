Сейчас существует огромное количество компаний, которые занимаются асфальтированием участка. Но далеко не все делают свою работу хорошо. В основном платишь дорого, а делают не качественную дорогу. Говорю я это на личном опыте. Поэтому если вы хотите чтобы вам заасфальтировали дорогу качественно и без накрутки, рекомендую эту компанию https://www.evastroy.ru/stroitelstvo-zagorodnyh-...tirovanie_dorog , они делают качественное асфальтирование участков. Неоднократно обращался к ним. Всегда оставался доволен их работой. Цены формируют исключительно, исходя из сложности всех проводимых работ, а также выбранных материалов.