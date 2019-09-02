Серотонин является одним из видов "гормонов счастья". Некоторые люди задаются вопросом, насколько он важен для здоровья и как при необходимости повысить его уровень в организме. Рассмотрим такие моменты более детально.





Что такое серотонин?



Серотонин — это нейромедиатор головного мозга. Он вырабатывается из ароматической аминокислоты – триптофан. Серотонин играет важную роль нейромедиатора в ЦНС. Часть его синтезируется в головном мозге, а часть – в кишечнике (более восьмидесяти процентов). После того, как серотанин проникает в кровь, становится полноценным гормоном. В крови находится в тромбоцитах, которые захватывают его с плазмы. К основным функциям серотонина относятся:



• стимуляция участков мозга, которые контролируют режим сна и бодрствования;

• участие в процессах пищеварения;

• регулировка состояний тревожности и радости;

• участие в процессах воспаления и аллергии;

• участие в регуляции сосудистого тонуса.







Норма серотонина



Нормальный уровень серотонина гарантирует человеку хорошее настроение и уберегает от появления подавленных состояний. В норме в крови содержится от двадцати пяти до двести двадцати нг|мл серотонина. Повышенный уровень может свидетельствовать о наличии таких патологий:



• карциноидных опухолей бронхолегочной локализации;

• инфаркта миокарда;

• кишечной непроходимости;

• медуллярного рака щитовидки.



При излишке гормона появляются нервно-мышечные симптомы, при каковых мускулатура начинает сама по себе сокращаться. Серотонин проявляет воздействие и на половую систему, контролируя процесс возбуждения. Например, незначительное увеличение концентрации у сильного пола приводит к задержке прихода эякуляции.





По какой причине степень гормона может снижаться?



Помимо повышения, частенько отмечают и снижение уровня гормона. Оно может быть связано со следующими недугами:



• врожденной фенилкетонурией (патологией, связанной с нарушением метаболизма аминокислот);

• болезнями печени;

• депрессивными состояниями;

• болезнью Паркинсона.



Чтобы установить наверняка, что послужило снижением уровня гормона, надо пройти кропотливую диагностику.





Необходимо ли повышать уровень серотонина?



Если уровень гормона очень отклоняется от нормы, его непременно нужно повысить до устойчивых показателей. В противном случае, человек частенько будет прибывать в раздражительном настроении, увеличится вероятность появления депрессии.





Как увеличить уровень серотонина?



Чтобы повысить степень гормона, существует ряд спец., способов. Рассмотрим подробно каждый из них по отдельности.





Медитация



Медитация благотворно влияет на психоэмоциональное состояние. Во время медитации вырабатывается кислота 5-HIAA, находящаяся в тесной связи с серотонином. Каждодневно занимаясь практикой, удается снизить стресс, увеличить выработку серотонина и понизить уровень кортизола.





Спорт



Факт, что постоянные физ.. нагрузки хорошо влияют на настроение. Это связано с выработкой триптофана, который повышает содержание гормона радости в крови. Вещество очень активно выделяется при сжигании жировых отложений. Всякая физ., активность, которая заставляет сердце функционировать, тоже вносит свой вклад в выработку серотонина.









Световая терапия



Людей, живущих в северных краях, совсем не удивит тот факт, что недостаток ясного оснащения негативно сказывается на настроении. Проводя много времени на солнечном свете начинается выработка серотонина. В зимний сезон, когда дефицит природного света, советуется раз в день на определенное время включать лампу с дневным освещением.





Соц., активность



Благодаря регулярному нахождению в обществе других людей увеличивается выработка триптофана. При этом важно окружить себя дружеской компанией, с которой захочется проводить много времени. Плохое настроение удается исправить с помощью социального доминирования. Однако будет снижен уровень раздражения по отношению к окружающим. Разговор по душам с близким человеком заметно улучшает эмоциональное состояние.





Прием теанина



Теанин – это природный релаксант и одновременно стимулятор умственной активности. Он имеется в листьях зеленого чая. Вещество увеличивает количество в организме серотонина и дофамина. Привыкания оно не вызывает.







Исключение из рациона быстродействующих углеводов



Простые (быстыре) углеводы быстро поднимают уровень глюкозы в крови, повышая инсулин, который падает спустя некоторое время. Сложные углеводы усваиваются медленнее, не вызывают скачков и падений, как простые углеводы. К сложным углеводам относятся бобовые культуры, хлеб и макароны из цельного зерна, овощи. Их употребление не навредит здоровью. Убрать из рациона (или свести к минимуму) следует белый рис, продукты из переработанного сахара и белый хлеб.





Употребление пищевых добавок



Эксперты рекомендуют ввести в рацион кислоту Омега-3. Она есть в орехах, растительном масле и в рыбьем жире. А также, важно употребление витаминов группы B. Ниже приведена таблица с основными продуктами, в которых они имеются.



Витамин Наименование продуктов

B1 Гречка, овсянка, творог

B3 Орехи, рыба, молоко

B6 Шпинат, грецкие орехи, мясо

B12 Печень, яйца, сыр





Дополнительная полезная информация



При отсутствии серьезных заболеваний повысить уровень гормона в организме возможно собственными силами, не прибегая к приему медикаментов. Главное, заботится о себе. При стрессовых ситуациях происходит выброс кортизола, в результате чего блокируется выработка серотонина. Во избежание этого, очень важно устранить из жизни источники стресса. При этом необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Дополнительно рекомендуется ходить на массажи, так как они снижают содержание гормона стресса.



Автор - Мария Ладыгина



Источники:



· Cross.Expert Спортивная медицина - https://cross.expert/category/zdorovye-atleta

· Википедия - Патологии связанные с серотонином

· Social Science journal - https://journals.sagepub.com/doi/abs/10....901883022002007