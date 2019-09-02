А мне вот интересно, а вы покупаете что-либо в черную пятницу? Лично я регулярно покупаю. Но только заказываю не в России, а покупаю все необходимое в Черную пятницу в США. Ведь там можно купить из классных магазинов товары со скидкой 30, 50, а то и 80%. Кстати, ведь через пару месяцев будет Черная пятница в США. Так что я уже подбираю себе товары. Думаю купить смартфон и вещей брендовых. Правда доставлять из США в Россию товары проблематично. Но я нашел выход. Пользуюсь услугами компании Pochtoy.com. Они осуществляют доставку товаров из США. Обходится доставка недорого и доставляют быстро, и в целостности. Так что компания проверенная. Если надумаете покупать что-то в Черную пятницу в США, рекомендую через них заказывать доставку товаров. У них кстати на сайте подробно рассказывается про [url=https://www.pochtoy.com/blog/chernaya-pyatnitca-...kidkami/]черная пятница[/url] в США. Говорится, где покупать в черную пятницу и как заказать доставку. Рекомендую почитать. Ну и мой вам совет, не упустите возможность купить классные товары с огромной скидкой)