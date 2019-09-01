Большое число людей, переселяясь в построенные дома, осуществляют ремонт, чтобы выполнить приятный дизайн по личному вкусу. Большое внимание нужно обратить внимание на пол, подобрав именно тот материал, который будет отвечать вашим меркам, сочетаться с остальным интерьером. На сегодняшний момент большинство людей предпочитают для пола ненатуральные типы, такие как ламинатная доска, по причине низкой цене, простой установке, длительному сроку службы, несложному обслуживанию.
Правда, паркетный пол вряд ли уподобиться по виду, прекрасным качествам с прочими покрытиями. Паркет настилают реальные ценители надежных подлинных основ. Преимущественное свойство паркетного настила в естественном – ходить по дереву комфортно и полезно. Паркет не электризуется, «дышит», устраивая в помещении комфортный климат. Из паркетных планок предоставляется возможность создать самые сложные узоры, сочетая различные расцветки. Основным недостатком паркетных досок оказывается восприимчивость к воде. В том случае, если зальют сверху, то паркетный настил вздуется, и нужно будет заново монтировать.
Деревянный массив обходится недешево, капризен в заботе, требует установки увлажняющих установок и поддержания нужного воздуха в доме. Большинство не предполагают, как с паркетным полом обходиться, и не хотят запариваться с проблемами, поэтому заказывают привычный ламинат.
И еще вам также не безынтересно узнать, что в России выпущены свежие типы замочных покрытий, они по непропускаемости воды и по прочностным характеристикам точно такие же как плитка, но монтируются без клеевого состава напрямую на пол. Этот прочный и надежный настил зовется SPC каменный ламинат, и у самых передовых магазинов, SPC ламинат уже появился в каталоге.
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