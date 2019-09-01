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Тема: Что лучше , квартира или дом.
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Спорим с женой , хочу дом , она говорит много работы с ним , но это свое и соседи не мешают , тем более сейчас не сложно построить свой дом , материала много и хорошего . Что ей еще сказать .
Под маминым боком желает жить в городе , и сложноей что ли свое сделать . Делай дом по рецепту строителей и свой добавь , и жить будете отлично в своем доме .
Конечно , лучше жить от делЬно ото всех , меньше проблем в семье . Стройся отдельно , это не сложно . Материал купи сразу весь на дом и через 4 месяца жену под бок и в новый дом . Она спасибо скажет .
Правильно , так и сделай . У меня была где то такая же ситуация .Только я сделал проще . В Нижнем Новгороде , в магазине "ДомДобро" приобрел весь строительный материал
https://nn.domdobro.ru/
для дома ,тем более мне его привезли на участок , была произведена мною оплата по факту доставки строительного материала и жене уже не куда было деваться . Материал качественный , дом получился с него отличный , сейчас мы довольны , проблем в семье нету . Попробуйте .