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    Вс., 1 сентября 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Что лучше , квартира или дом.
    • Сегодня! sergem Cегодня в 16:30 «Ответить»
      Спорим с женой , хочу дом , она говорит много работы с ним , но это свое и соседи не мешают , тем более сейчас не сложно построить свой дом , материала много и хорошего . Что ей еще сказать .
      • Сегодня! dima12 Cегодня в 16:35 «Ответить»
        Под маминым боком желает жить в городе , и сложноей что ли свое сделать . Делай дом по рецепту строителей и свой добавь , и жить будете отлично в своем доме .
        • Сегодня! marinabachil Cегодня в 16:46 «Ответить»
          Конечно , лучше жить от делЬно ото всех , меньше проблем в семье . Стройся отдельно , это не сложно . Материал купи сразу весь на дом и через 4 месяца жену под бок и в новый дом . Она спасибо скажет .
          • New! igordk Cегодня в 17:26 «Ответить»
            Правильно , так и сделай . У меня была где то такая же ситуация .Только я сделал проще . В Нижнем Новгороде , в магазине "ДомДобро" приобрел весь строительный материал https://nn.domdobro.ru/ для дома ,тем более мне его привезли на участок , была произведена мною оплата по факту доставки строительного материала и жене уже не куда было деваться . Материал качественный , дом получился с него отличный , сейчас мы довольны , проблем в семье нету . Попробуйте .
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