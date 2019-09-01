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    Вс., 1 сентября 2019г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: ИП
    • Сегодня! kuka6 Cегодня в 15:48 «Ответить»
      Вообщем взял кредит , открыл ИП, дела идут вообще ни как , можно ли как то провернуть банкротство ,что бы кредит можно было не отдавать или хотя бы вернуть деньги без процента .
      • New! RyslanNepesov Cегодня в 17:36 «Ответить»
        Вот это конечно у Вас неприятности . Не завидую я вам. Желаю вам удачно разобраться в этом.
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