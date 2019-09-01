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    Вс., 1 сентября 2019г.
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    Тема: секс шоп в интернете
    • Сегодня! vlad371 Cегодня в 13:17 «Ответить»
      Многим мои желания покажутся странными. Бес в голову ударил. Но тем не менее. Захотелось мне сделать необычный подарок своей возлюбленной. Что-нибудь очень сексуальное. Например, костюмчик школьницы или медсестры. Но таковые продаются только в сексшопах. А идти туда мне, ну просто никак (что люди подумают!). А вот интернет-магазин вполне бы устроил. Только, чтобы доставка была безымянной. Подскажите таковой, буду премного благодарен.
      • Сегодня! hopa Cегодня в 17:21 «Ответить»
        Сама идея просто обалденная как не крути! Но вот как на счет размерчика угадать на все это? Надо же прикинуть, чтобы и девушке приятно было, а вдруг она маловато будет? Может ее лучше взять за руку и сходить и посмотреть вместе?
        • Сегодня! gos1 Cегодня в 17:23 «Ответить»
          Ну почему же сразу, бес в ребро ударил, это же вполне естественно, желание внести что то новое в отношения с вашей партнёршей. Ведь давно известно, что однообразие и обыденность убивают все на корню, в том числе и отношения между полами. Так, что вперед, в секс шоп, вы приняли правильное решение.
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