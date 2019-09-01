Многим мои желания покажутся странными. Бес в голову ударил. Но тем не менее. Захотелось мне сделать необычный подарок своей возлюбленной. Что-нибудь очень сексуальное. Например, костюмчик школьницы или медсестры. Но таковые продаются только в сексшопах. А идти туда мне, ну просто никак (что люди подумают!). А вот интернет-магазин вполне бы устроил. Только, чтобы доставка была безымянной. Подскажите таковой, буду премного благодарен.
Сама идея просто обалденная как не крути! Но вот как на счет размерчика угадать на все это? Надо же прикинуть, чтобы и девушке приятно было, а вдруг она маловато будет? Может ее лучше взять за руку и сходить и посмотреть вместе?
Ну почему же сразу, бес в ребро ударил, это же вполне естественно, желание внести что то новое в отношения с вашей партнёршей. Ведь давно известно, что однообразие и обыденность убивают все на корню, в том числе и отношения между полами. Так, что вперед, в секс шоп, вы приняли правильное решение.