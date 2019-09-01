Думаю, у многих из вас дома есть стабилизатор напряжения. Но если его еще нет, тогда стоит приобрести. С ним ваша техника будет в безопасности. Но покупать в магазинах не советую, там качество не очень, да и цены кусаются. Лучше покупать в специализированных компаниях. Могу вам одну посоветовать. Вот компания в Йошкар-Оле https://ioshka.energotechnics.ru/9-stabi...ryazheniya.html, в которой продаются стабилизаторы напряжения. У них цены демократичные, продукция качественная, да и выбор большой. Лично я у них неоднократно покупал и вам рекомендую.