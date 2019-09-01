Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 1 сентября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 84 посетителя
    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: стабилизаторы напряжения
    • sergey1414 Вчера в 23:05 «Ответить»
      Думаю, у многих из вас дома есть стабилизатор напряжения. Но если его еще нет, тогда стоит приобрести. С ним ваша техника будет в безопасности. Но покупать в магазинах не советую, там качество не очень, да и цены кусаются. Лучше покупать в специализированных компаниях. Могу вам одну посоветовать. Вот компания в Йошкар-Оле https://ioshka.energotechnics.ru/9-stabi...ryazheniya.html, в которой продаются стабилизаторы напряжения. У них цены демократичные, продукция качественная, да и выбор большой. Лично я у них неоднократно покупал и вам рекомендую.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода