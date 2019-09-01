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    Вс., 1 сентября 2019г.
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    Тема: Где купить оригинальные сладкие подарки.
    • kalinANNA Вчера в 21:57 «Ответить»
      Интересует вопрос - где купить эксклюзивный сладкий подарок в оригинальной упаковке. Подскажите, если можно, проверенный интернет-магазин, где работают по индивидуальным заказам.
      • sakurKAR Вчера в 22:08 «Ответить»
        Для меня такая проблема тоже была актуальна, по совету знакомых обратилась на этот сайт http://npodarok.ru , все понравилось - красиво, дизайн упаковки красочный и нестандартный.Вообщем, рекомендую.
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