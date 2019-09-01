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Форум: Женский форум
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Тема: Варенье в мультиварке
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Тема:
Варенье в мультиварке
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gany
Вчера в 21:37
«Ответить»
Подскажите, вкусное ли получается варенье в мультиварке, и где можно найти рецепт?
domovoi2580
Вчера в 21:39
«Ответить»
В интернете есть множество рецептов, но я все беру
https://sad24.ru/konservaciya/zagotovki/...ke-redmond.html
отсюда. Все рецепты очень подробные, понятные и не сложные.
Варенье получается очень вкусное, так что можете варить.
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