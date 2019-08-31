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    Сб., 31 августа 2019г.
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    Тема: сериал Раненые птицы
    • Сегодня! Maui Cегодня в 18:00 «Ответить»
      Хоть и не особо люблю турецкий кинематограф, но Раненые птицы https://hdklips.net/1440-tureckij-serial...ret-onlajn.html мне очень понравились. Неожиданно хорошая, проникновенная игра, если сравнивать с большинством отечественных сериалов. Так, что думаю даже обратить внимание и на другие проекты.
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