Мне кажется, сейчас каждый второй человек молодого возраста хочет уехать заграницу. Ведь там жизнь лучше, зарплаты выше, есть перспективы, образование лучше, и медицина тоже. Скажу честно, я не исключение. Когда заканчивал обучение в институте, мечтал переехать жить и работать заграницу. После окончания института это и сделал. Правда приехал уже с паспортом ЕС, чтобы сразу устроиться на хорошую работу. Кому интересно, обращался в эту компанию https://zeusdoc.com/ , они оказывают помощь в получение паспорта евросоюза. Можете смело к ним обращаться. Сделают все за вас по демократичной цене. К тому же все легально, проверил на себе.