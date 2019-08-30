А мне вот интересно, а каким банком вы пользуетесь? Сейчас конечно много банков, но далеко не все хорошие. Как по мне, лучшим банком в России является Тинькофф Банк. Поскольку они заботиться о своих клиентах, делают все для максимальной экономии времени и средств. Не знаю, как вы, но лично я пользуюсь слугами этого банка. Есть несколько карт. Еще не разу не огорчился в своем выборе. Если у вас еще нет карт никакого банка и вы сомневаетесь какой банк выбрать, тогда вам стоит задуматься о Тинькофф Банке. Если вы о нем ничего не знаете, тогда вам стоит зайти на сайт, в котором много полезной информации об этом банке. Вот, например, статья https://tinkoffkin.ru/tinkoff-strahovanie-avto , в которой вы узнаете о страхование авто в тинькофф. Начните с нее, а потом и другую информацию почитайте. Там ее много. Думаю, после прочтения тоже захотите стать клиентом Тинькофф Банка.