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    Пт., 30 августа 2019г.
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    Тема: Интернет-цензура в Китае
    • Сегодня! Zhen_77 Cегодня в 16:38 «Ответить»
      Всем привет. Собираюсь в отпуск сейчас как раз, еду в Шанхай, Китай, на 3 недели))
      И сегодня что-то мне брат рассказал, что в Китае очень жесткие сейчас законы в плане интернет-цензуры, онлайн-общения, соц сетей и тд, и тп. Я вот, на всякий случай, поставил себе PUreVPN , как сказано на https://ru.vpnbell.com/vpn-china/vpn-for-china/, но малоли.
      Скажите, кто знает об этой всей ситуации более подробней? Насколько там критично в этом плане все?
      • Сегодня! weeds1 Cегодня в 16:55 «Ответить»
        Хуже не будет, если через впн будете сидеть в инете)
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