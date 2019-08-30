Живем мы в Красноярске. И, вот, наконец, закончили со строительством своего домика в пригороде. Осталось благоустроить свои владения. Дело встало за покупкой необходимой мебели. Но в продаже либо слишком дорогая, либо совсем неподходящая и непрочная. И вот какая идея пришла в голову. Одни наши знакомые привезли прекрасную мебель из Китая — они там работали по контракту. И качеством и ценой такая мебель вполне бы нас устроила. Но ехать в Китай накладно. Может можно обойтись без самостоятельной поездки? Слышал можно найти агента в Китае, который и мебель необходимую подберет и доставку оформит — только денежки плати. Поделитесь своим опытом в этом вопросе.