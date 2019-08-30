Специфика моей работы такова, что мне часто приходится отправлять в различные города России оригиналы различных документов. При этом необходимо отследить, чтобы посылка попала точно в срок и лично в руки получателя. Обычная почта часто с такой задачей не справляется, а электронные носители уместны только для сверки информации. Вот и хочу обратиться за помощью в поиске надежной организации, способной качественно выполнить подобную задачу. Думается, сегодня, при обилии различных потребительских сервисов таковая непременно найдется.