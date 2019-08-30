В этом году мой отпуск выпадает на сентябрь. Я еще не определился где буду его проводить. Но очень бы хотелось провести на хорошем курорте в России и ли в ближнем зарубежье. Так чтобы можно было совместить тихий отдых с лечением и интересные экскурсии. Поездки за рубеж порядком надоели, а в нашей стране очень много красивых и интересных мест. Подскажите, пожалуйста адрес турагенства, которое специализируется именно на отдыхе внутри страны или подобный сайт в интернете, где можно было бы ознакомиться с условиями проведения отпуска на различных курортах России.