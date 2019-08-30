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    Пт., 30 августа 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Комплект заземления
    • Сегодня! Alekspan555 Cегодня в 11:30 «Ответить»
      Строю дом и сейчас занимаюсь поиском комплекта заземления. Подскажите хорошие магазины.
      • Сегодня! RomanBest Cегодня в 11:34 «Ответить»
        Широкий ассортимент на комплекты заземления найдете на сайте Сталь Про: http://steel-pro.tk/zazemlenie/komplekt-zazemleniya/ , где также максимально выгодные цены. Я в компании покупал комплект заземления и остался доволен его качеством. Сотрудники компании мне его доставили и профессионально смонтировали, теперь дом у меня полностью защищен от молний.
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