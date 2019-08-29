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    Тема: Посоветуйте лазерный дальномер.
    • New! AlexanS Cегодня в 21:02 «Ответить»
      Сломалась старая лазерная рулетка, без нее, как без рук, посоветуйте хороший, лазерный дальномер, для измерений до 50 метров. Само собой, чтобы надежный был и точность измерения тоже важна.
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