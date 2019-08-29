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    Чт., 29 августа 2019г.
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    Тема: Вода
    • Сегодня! RyslanNepesov Cегодня в 19:17 «Ответить»
      Переехал во Волгоградскую область . Вода в кране как бы так сказать ну не очень . Приходится постоянно покупать . Мне многие говорят , что они поставили фильтра и все у них нормально . Тут особо друзей нет,так знакомые по работе , а с ними я как то беседу вести не хочу. Кто может подсказать где узнать информацию ?
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