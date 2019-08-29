Скоро осень, начнутся дожди, одежду и обувь начнет промокать. Как вы обычно сушите свою одежду? Можно конечно положить вещь на батарею или повесить ее на вешалку и ждать, пока сама высохнет, но на это нужно много времени. Поэтому я решила купить себе сушилку для одежды и обувь. Можете тоже посмотреть сушилки для одежды и обуви Alpenheat http://alpenheat.ru из Австрии. Сушит быстро, всего за 1-2 часа. В комплект входит 2 сменных насадки и 2 зажима для брюк.Я ее даже на работ с собой беру, она очень компактная.