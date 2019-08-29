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    Чт., 29 августа 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Стекло в интерьере - стеклянные конструкции
    • Сегодня! abidin Cегодня в 12:47 «Ответить»
      Стекло не препятствует вашему взгляду, создавая видимость непрерывного пространства. Что позволяет аккуратно разделить два пространства, которые желают быть независимыми. Благодаря собственной универсальности и прозрачности в сочетании с современными технологиями обработки, приобрело новую эстетику, в которой преобладают изогнутые поверхности и геометрия. Это всего лишь некоторые преимущества стекла, которое уже довольно давно используется для изготовления мебели, а также как аксессуар внутреннего дизайна, являясь одним из самых модных трендов.

      Казалось бы одним из самых главных недостатков стеклянных конструкций является его малая прочность и хрупкость, однако сегодня стекло проявило себя как прочный, надежный и безопасный материал. Стекло является больше жидким чем твердым телом, потому что его структура больше напоминает молекулярную жидкость чем кристалл. При высоком нагревании же, оно становится в один ряд с металлом, проходя через определенное количество стадий пластичности. Именно эта врожденная универсальность стекла позволяет ему хорошо взаимодействовать с другими материалами в дизайне и в контексте.

      Стекло рекомендовано использовать дома в любом виде. Однако стоит правильно интегрировать его в любой интерьер. Конструкции из стекла, от полов потолков и дверей, до крыш козырьков и фасадов. Стеклянные конструкции, которые производит Эрагласс, портфолио и обратная связь на сайте https://eraglass.com/
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