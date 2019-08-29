Интересует вопрос - как правильно подобрать и где приобрести качественные штабелеры для склада. Кто имеет реальный опыт в этом вопросе, поделитесь. Если можно, оставьте ссылку на магазин с проверенным качеством и хорошим выбором.
В свое время при открытии магазина пришлось заниматься поиском оборудования для склада, выбирал долго и тщательно, прочитал кучу статей и отзывов. По рекомендации знакомых обратился в компанию ПромТехСнаб https://ptses.ru/ , не ошибся. Теперь заказываем все только у них, устраивает и качество, и хороший ассортимент. Кстати, соотношение цена/качество самое оптимальное.