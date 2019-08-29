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    Чт., 29 августа 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Где заказать штабелеры для склада.
    • New! lansMILA Cегодня в 10:52 «Ответить»
      Интересует вопрос - как правильно подобрать и где приобрести качественные штабелеры для склада. Кто имеет реальный опыт в этом вопросе, поделитесь. Если можно, оставьте ссылку на магазин с проверенным качеством и хорошим выбором.
      • New! bagirDEN Cегодня в 10:56 «Ответить»
        В свое время при открытии магазина пришлось заниматься поиском оборудования для склада, выбирал долго и тщательно, прочитал кучу статей и отзывов. По рекомендации знакомых обратился в компанию ПромТехСнаб https://ptses.ru/ , не ошибся. Теперь заказываем все только у них, устраивает и качество, и хороший ассортимент. Кстати, соотношение цена/качество самое оптимальное.
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