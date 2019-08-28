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Ср., 28 августа 2019г.
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Тема: Чем лечили чесотку у детей
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Тема:
Чем лечили чесотку у детей
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New!
tira
Cегодня в 21:17
«Ответить»
Подскажите, что хорошо снимает зуд при чесотки. А то младший заболел, между пальцев прям расчесывает до крови, ночью плохо спит.
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